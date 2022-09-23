Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 287 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 287 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 36 milyon 119 bin 758 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 4 milyon 523 bin 84 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 287 lira 92 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 374 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 76 lira 56 kuruş, satış fiyatı 25 bin 499 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 541 bin 177 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 473 bin 188 metreküp olarak kayıtlara geçti.