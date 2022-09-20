Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 31 milyon 179 bin 596 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 6 milyon 469 bin 62 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira 63 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 186 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 78 lira 32 kuruş, satış fiyatı 25 bin 500 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 107 milyon 30 bin 74 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 818 bin 508 metreküp olarak kayıtlara geçti.