Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 57 milyon 11 bin 896 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 7 milyon 179 bin 81 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 2 milyon 168 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 85 lira 91 kuruş, satış fiyatı 25 bin 508 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 876 bin 978 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 121 milyon 189 bin 344 metreküp olarak kayıtlara geçti.