Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 78 milyon 549 bin 139 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 45 milyon 988 bin 270 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 2 milyon 987 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 85 lira 91 kuruş, satış fiyatı 25 bin 505 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 653 bin 426 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 316 bin 254 metreküp olarak kayıtlara geçti.