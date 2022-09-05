Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 275 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 275 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 111 milyon 905 bin 404 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 60 milyon 873 bin 96 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 275 lira 82 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 4 milyon 259 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 64 lira 9 kuruş, satış fiyatı 25 bin 487 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 108 milyon 357 bin 609 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 856 bin 421 metreküp olarak kayıtlara geçti.