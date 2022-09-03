Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 25 bin 592 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 25 bin 592 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 611 bin 470 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 12 milyon 513 bin 950 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 25 bin 592 lira 57 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 610 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 360 lira 35 kuruş, satış fiyatı 24 bin 824 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 126 milyon 963 bin 142 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 131 milyon 575 bin 122 metreküp olarak kayıtlara geçti.