Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 875 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 875 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 616 bin 68 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 145 milyon 500 bin lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 875 lira 68 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 774 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 441 lira 95 kuruş, satış fiyatı 18 bin 309 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 612 bin 826 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 126 milyon 673 bin 69 metreküp olarak kayıtlara geçti.