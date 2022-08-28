Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 600 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 600 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 588 bin 650 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 93 milyon 276 bin 700 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 600 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 999 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 158 lira, satış fiyatı 18 bin 42 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 336 bin 224 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 114 milyon 463 bin 69 metreküp olarak kayıtlara geçti.