Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 999 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 999 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 138 milyon 179 bin 136 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 18 milyon 445 bin 250 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 999 lira 25 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 7 milyon 676 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 539 lira 23 kuruş, satış fiyatı 17 bin 459 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 191 bin 860 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 137 milyon 993 bin 947 metreküp olarak kayıtlara geçti.