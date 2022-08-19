Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 590 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 590 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 40 milyon 493 bin 395 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 111 milyon 719 bin 297 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 590 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 2 milyon 302 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 117 lira 70 kuruş, satış fiyatı 17 bin 62 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 143 milyon 822 bin 228 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 131 milyon 774 bin 847 metreküp olarak kayıtlara geçti.