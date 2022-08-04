Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 416 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

 - Güncelleme:

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 416 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 65 milyon 418 bin 580 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 842 bin 480 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 416 lira 27 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 3 milyon 756 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 938 lira 76 kuruş, satış fiyatı 16 bin 893 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 127 milyon 392 bin 297 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 543 bin 930 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Türkiye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title