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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 125 lira olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 125 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 26 milyon 183 bin 900 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 189 bin lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 125 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 444 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 668 lira 75 kuruş, satış fiyatı 17 bin 342 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 616 bin 234 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 137 milyon 493 bin 740 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

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