Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 203 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 264 bin 946 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 25 milyon 629 bin 569 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 203 lira 61 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 398 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 599 lira 72 kuruş, satış fiyatı 12 bin 807 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 385 bin 627 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 825 bin 63 metreküp olarak kayıtlara geçti.