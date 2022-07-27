Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 950 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 87 bin 289 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 4 milyon 579 bin 194 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 950 lira 46 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 165 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 338 lira 97 kuruş, satış fiyatı 12 bin 561 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 295 bin 579 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 321 bin 580 metreküp olarak kayıtlara geçti.