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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 851 lira olarak belirlendi.

AA - Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 851 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 579 bin 194 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 21 milyon 398 bin 80 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 851 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 355 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 236 lira 53 kuruş, satış fiyatı 12 bin 465 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 582 bin 837 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 129 bin 2 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

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