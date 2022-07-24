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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA - Sibel Morrow - Ekonomi
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 980 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 980 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 33 milyon 586 bin 652 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 83 milyon 47 bin 40 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 980 lira 51 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 2 milyon 587 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 369 lira 93 kuruş, satış fiyatı 12 bin 591 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 304 bin 709 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 113 bin 746 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi

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