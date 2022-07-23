Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 969 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 83 milyon 47 bin 40 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 31 milyon 201 bin 171 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 969 lira 96 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 6 milyon 403 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 359 lira 6 kuruş, satış fiyatı 12 bin 580 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 112 bin 465 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 695 bin 906 metreküp olarak kayıtlara geçti.