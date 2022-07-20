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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA - Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 636 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 636 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 52 milyon 884 bin 545 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 61 milyon 249 bin 827 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 636 lira 38 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 4 milyon 185 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 15 lira 47 kuruş, satış fiyatı 12 bin 257 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 149 bin 380 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 116 milyon 120 bin 871 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

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