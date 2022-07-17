Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 632 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 66 milyon 230 bin 821 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 183 milyon 799 bin 389 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 632 lira 27 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 5 milyon 242 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 11 lira 24 kuruş, satış fiyatı 12 bin 253 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 96 milyon 438 bin 195 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 96 milyon 801 bin 876 metreküp olarak kayıtlara geçti.