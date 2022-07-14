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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA - Murat Temizer - Ekonomi
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 992 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 992 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 122 milyon 738 bin 95 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 3 milyon 520 bin 34 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 992 lira 27 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 9 milyon 447 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 382 lira 4 kuruş, satış fiyatı 12 bin 602 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 83 milyon 805 bin 932 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 88 milyon 670 bin 795 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

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