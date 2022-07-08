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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA - Firdevs Yüksel - Ekonomi
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 620 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 620 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 33 milyon 217 bin 60 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 43 milyon 387 bin 70 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 620 lira 62 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 2 milyon 632 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 999 lira 24 kuruş, satış fiyatı 12 bin 242 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 122 bin 652 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 577 bin 287 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

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