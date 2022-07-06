Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 523 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 123 milyon 766 bin 389 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 55 milyon 948 bin 257 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 523 lira 16 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 9 milyon 883 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 898 lira 85 kuruş, satış fiyatı 12 bin 147 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 787 bin 261 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 40 bin 593 metreküp olarak kayıtlara geçti.