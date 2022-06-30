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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA - Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 910 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 910 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 853 bin 470 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 196 milyon 908 bin 105 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 910 lira 6 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 226 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 297 lira 36 kuruş, satış fiyatı 12 bin 522 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 124 milyon 368 bin 374 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 706 bin 669 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

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