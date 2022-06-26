Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 957 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 461 bin 66 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 96 milyon 586 bin 83 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 957 lira 22 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 653 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 345 lira 94 kuruş, satış fiyatı 12 bin 568 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 403 bin 842 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 46 bin 218 metreküp olarak kayıtlara geçti.