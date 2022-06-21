Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı, 12 bin 533 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 71 milyon 475 bin 336 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 6 milyon 221 bin 12 lira??????? olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 533 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 702 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 20 lira, satış fiyatı 12 bin 157 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 623 bin 903 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 139 milyon 946 bin 19 metreküp olarak kayıtlara geçti.