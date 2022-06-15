Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 363 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 94 milyon 869 bin 614 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 52 milyon 351 bin 950 lira??????? olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 363 lira 90 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 7 milyon 672 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 993 lira 34 kuruş, satış fiyatı 11 bin 992 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 175 bin 447 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 132 bin 898 metreküp olarak kayıtlara geçti.