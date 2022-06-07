Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 378 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 633 bin 205 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 60 milyon 407 bin 725 lira??????? olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 378 lira 71 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 373 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 835 lira 92 kuruş, satış fiyatı 12 bin 7 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 126 milyon 509 bin 380 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 470 bin 379 metreküp olarak kayıtlara geçti.