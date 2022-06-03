Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler

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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA - Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 102 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 102 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 132 milyon 404 bin 900 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 69 milyon 395 bin 300 lira??????? olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 102 lira 82 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 10 milyon 940 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 600 lira, satış fiyatı 11 bin 739 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 50 bin 205 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 190 bin 480 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

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