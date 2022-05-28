Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 954 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 610 bin lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 76 milyon 655 bin 980 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 954 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 50 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 313 lira 49 kuruş, satış fiyatı 11 bin 596 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 129 milyon 174 bin 34 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 131 milyon 393 bin 858 metreküp olarak kayıtlara geçti.