Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 882 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 49 milyon 104 bin 192 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 33 milyon 603 bin 420 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 882 lira 46 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 132 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 238 lira 93 kuruş, satış fiyatı 11 bin 525 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 595 bin 528 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 492 bin 489 metreküp olarak kayıtlara geçti.