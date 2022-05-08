Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 505 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 30 milyon 317 bin 500 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 148 milyon 658 bin 944 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 505 lira 69 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 635 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 850 lira 86 kuruş, satış fiyatı 11 bin 160 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 719 bin 991 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 444 bin 423 metreküp olarak kayıtlara geçti.