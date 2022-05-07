Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 851 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 148 milyon 658 bin 944 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 163 milyon 874 bin 620 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 851 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 12 milyon 544 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 206 lira 53 kuruş, satış fiyatı 11 bin 495 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 229 bin 959 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 571 bin 840 metreküp olarak kayıtlara geçti.