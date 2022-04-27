Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 948 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 68 milyon 200 bin 75 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 16 milyon 55 bin 540 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 948 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 708 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 306 lira 60 kuruş, satış fiyatı 11 bin 589 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 126 milyon 843 bin 24 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 131 milyon 427 bin 528 metreküp olarak kayıtlara geçti.