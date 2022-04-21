Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 989 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 131 milyon 698 bin 506 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 134 milyon 501 bin 79 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 989 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 10 milyon 985 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 348 lira 67 kuruş, satış fiyatı 11 bin 629 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 161 milyon 900 bin 129 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 145 milyon 446 bin 835 metreküp olarak kayıtlara geçti.