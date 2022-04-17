Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 942 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 24 milyon 124 bin 183 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 76 milyon 658 bin 148 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 942 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 18 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 300 lira 35 kuruş, satış fiyatı 11 bin 583 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 134 milyon 85 bin 290 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 396 bin 962 metreküp olarak kayıtlara geçti.