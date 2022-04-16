Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 938 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 76 milyon 658 bin 148 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 67 milyon 654 bin 585 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 938 lira 66 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 421 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 296 lira 82 kuruş, satış fiyatı 11 bin 580 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 256 bin 281 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 137 milyon 626 bin 115 metreküp olarak kayıtlara geçti.