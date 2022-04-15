Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 923 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 67 milyon 654 bin 585 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 49 milyon 721 bin 510 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 923 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 674 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 281 lira 35 kuruş, satış fiyatı 11 bin 565 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 151 milyon 571 bin 766 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 147 milyon 920 bin 321 metreküp olarak kayıtlara geçti.