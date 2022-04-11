Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 705 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 51 milyon 293 bin 80 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 99 milyon 512 bin 833 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 705 lira 40 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 382 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 56 lira 56 kuruş, satış fiyatı 11 bin 354 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 117 milyon 968 bin 896 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 116 milyon 37 bin 12 metreküp olarak kayıtlara geçti.