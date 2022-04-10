Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 785 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 99 milyon 512 bin 833 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 48 milyon 622 bin 280 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 785 lira 8 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 8 milyon 444 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 138 lira 63 kuruş, satış fiyatı 11 bin 431 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 129 milyon 515 bin 711 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 121 milyon 776 bin 949 metreküp olarak kayıtlara geçti.