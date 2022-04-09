Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 784 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 48 milyon 622 bin 280 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 99 milyon 319 bin 575 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 784 lira 36 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 126 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 137 lira 89 kuruş, satış fiyatı 11 bin 430 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 928 bin 601 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 146 milyon 635 bin 527 metreküp olarak kayıtlara geçti.