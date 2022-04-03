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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA - Gülşen Çağatay - Ekonomi
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 979 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 979 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 129 milyon 998 bin 405 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 251 milyon 146 bin 725 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 979 lira 21 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 10 milyon 852 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 338 lira 59 kuruş, satış fiyatı 11 bin 619 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 275 bin 276 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 77 bin 278 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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