Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 756 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 186 milyon 786 bin 126 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 38 milyon 270 bin 144 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 756 lira 41 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 19 milyon 145 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 990 lira 4 kuruş, satış fiyatı 9 bin 463 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 187 milyon 162 bin 885 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 178 milyon 787 bin 352 metreküp olarak kayıtlara geçti.???????