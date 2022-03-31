Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 737 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 38 milyon 270 bin 144 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 321 milyon 740 bin 772 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 737 lira 95 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 930 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 30 lira 9 kuruş, satış fiyatı 9 bin 445 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 236 milyon 265 bin 949 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 217 milyon 467 bin 863 metreküp olarak kayıtlara geçti.