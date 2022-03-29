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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA - Gülşen Çağatay - Ekonomi
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 756 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 756 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 94 milyon 280 bin 774 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 297 milyon 397 bin 247 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 756 lira 97 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 9 milyon 663 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 49 lira 68 kuruş, satış fiyatı 9 bin 464 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 192 milyon 654 bin 757 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 186 milyon 476 bin 858 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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