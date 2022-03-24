Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 708 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 525 milyon 71 bin 73 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 84 milyon 419 bin 627 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 708 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 54 milyon 83 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 999 lira 90 kuruş, satış fiyatı 9 bin 417 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 224 milyon 93 bin 984 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 225 milyon 124 bin 656 metreküp olarak kayıtlara geçti.