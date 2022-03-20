Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 709 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 297 milyon 540 bin 282 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 139 milyon 82 bin 626 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 709 lira 57 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 30 milyon 644 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 86 lira, satış fiyatı 9 bin 418 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 240 milyon 157 bin 245 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 251 milyon 32 bin 596 metreküp olarak kayıtlara geçti.