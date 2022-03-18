Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 672 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 166 milyon 78 bin 681 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 55 milyon 1 bin 820 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 672 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 17 milyon 171 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 962 lira 20 kuruş, satış fiyatı 9 bin 381 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 232 milyon 610 bin 175 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 246 milyon 190 bin 969 metreküp olarak kayıtlara geçti.