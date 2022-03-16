Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 692 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 68 milyon 51 bin 343 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 32 milyon 305 bin 801 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 692 lira 70 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 7 milyon 20 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 983 lira 48 kuruş, satış fiyatı 9 bin 401 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 241 milyon 241 bin 198 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 251 milyon 920 bin 204 metreküp olarak kayıtlara geçti.