Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 2 bin 667 lira 34 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 0,8 artarak 2 milyar 95 milyon lira seviyesine ulaştı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 0,8 artarak 2 milyar 95 milyon 972 bin 322 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 03.00'te ve 05.00'te 2 bin 667 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 148 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 165 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 200 lira olarak kayıtlara geçti.

500

