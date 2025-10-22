Haberler

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1750 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 1 milyar 785 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1750 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 3 azalarak 1 milyar 785 milyon 25 bin 784 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00, 08.00 ve 15.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1750 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 29 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 54 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 300 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
